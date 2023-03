Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Mozartchor unter Dieter Hauß überrascht in der Dreifaltigkeitskirche mit Faurés Requiem und Poulencs „Gloria“. Marcus Eichenlaub steuert Poulencs Orgelkonzert bei.

Auf ungewohnten Pfaden wandelt der Speyerer Mozartchor gerne, seit ihn von 2010 an Dieter Hauß leitet. So waren am Samstagabend in der vollbesetzten Dreifaltigkeitskirche das Requiem