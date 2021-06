Am Dienstag, 22. Juni, findet ein Konzert des Mozaïque Duo in der Dreifaltigkeitskirche statt. Die aus Russland stammende Traversflötistin Eva Ivanova-Dyatlova und Elias Conrad, deutscher Gitarrist und Lautenist, gestalten an diesem Tag das Programm, das um 15 Uhr beginnt.

„Nachdem die vom Seniorenbüro geplanten Konzerte im ersten Halbjahr 2021 pandemiebedingt entfallen mussten, freue ich mich umso mehr, dass Liebhaber klassischer Musik nun wieder außergewöhnliche Konzerte genießen können. Es ist eben doch ein ganz anderes Gefühl, eine Aufführung live zu erleben und dabei die unvergleichliche Akustik und Atmosphäre der Dreifaltigkeitskirche zu spüren“, freut sich Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Monika Kabs über die Lockerungen im Kulturbereich.

Mit ausgewählten Werken von Johann Sebastian Bach, Pierre Danican Philidor, Robert de Visée und Astor Piazzolla bezaubert das Duo mit ihren Darbietungen auf der Traversflöte und Querflöte sowie der Theorbe und Gitarre.

Die Veranstaltung findet unter Beachtung der geltenden Hygienerichtlinien statt und ist nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete gestattet. Vorab notwendig ist eine Anmeldung im Seniorenbüro, telefonisch unter 06232 14-2661.