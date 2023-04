Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Gesang beim Speyerer Motettenchor dürfte wieder in gewohnter Harmonie erstrahlen. Das ist der Eindruck nach seinem disziplinierten und feinsinnigen Konzert am Sonntag in der Kirche St. Joseph.

Der neue, auf den nach Freiburg gewechselten Stephan Rahn folgende Chorleiter Sebastian Schlöffel sorgte in einem romantischen Passions-Programm für ausgewogene, gerundete, malerische und stellenweise