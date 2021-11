Das Duolcevita Acustic Duo aus der Speyerer Partnerstadt Ravenna gibt auf Einladung des Freundeskreises Speyer-Ravenna am Sonntag, 28. November, 17 Uhr im Historischen Ratssaal ein Konzert „I favolosi anni ’60“ mit einer Auswahl der schönsten italienischen Schlager.

Mit „Parole, parole“ von Mina sowie weiteren Hits von Rita Pavone, Adriano Celentano und Gianni Morandi entführen die Sängerin Vera Della Scala und der Gitarrist Raffaele Savoia in die fantastischen 60er Jahre und lassen das Publikum zumindest für die Dauer des Konzertes den grauen Novemberalltag vergessen.

Vera della Scala absolvierte ihre klassische Gesangsausbildung am Konservatorium in Cesena und beeindruckte das Speyerer Publikum bereits während der Paradiesgartenkonzerte im Sommer bei einigen der schönsten Opernarien aus dem klassischen Repertoire mit ihrem hell aufleuchtenden Sopran. Dass es für sie nicht immer Klassik sein muss, zeigt sie nun an der Seite ihres Duo-Partners Raffaele Savoia. Dieser lernte das Gitarrenspiel an der RGA Guitar Academy in Mailand.

Das Konzert wird unterstützt durch das Italienische Kulturinstitut Stuttgart.

Karten gibt es zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro) in der Tourist-Information der Stadt Speyer, über den RHEINPFALZ-Ticket-Service und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.