Wer will, der kann heute Abend im Internet auf seinem Endgerät auf Planetenreise gehen. Zumindest musikalisch. Das Konzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Michael Francis aus der Raumfahrthalle im Speyerer Technik Museum um 19.30 Uhr wird live auf Arte Concert übertragen. Auch Mädchen und Frauen der Speyerer Dommusik wirken und Domorganist Markus Eichenlaub wirken mit. Gespielt werden von Richard Strauss „Also sprach Zarathustra“ und „Die Planeten“ von Gustav Holst. In der Raumfahrthalle sind viele Sachen zu sehen, die schon im All waren - und ein Stein von Mond ist auch ausgestellt.

Der Link:

https://www.arte.tv/de/videos/113232-000-A/michael-francis-dirigiert-richard-strauss-und-gustav-holst/