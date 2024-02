Das Duo „Aerosonance“ gastiert am Mittwoch, 21. Februar, um 15 Uhr in der Stadthalle Speyer beim ersten „Konzert am Nachmittag“ in diesem Jahr.

Das Konzert ist zugleich Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Freundespaare der Moderne“ im Museum Purrmann-Haus. Der Eintritt ist frei.

„Aerosonance“ mit Martina Cukrov-Jarrett (Piano) und Jessica Marwitz (Querflöte) spielen zuerst spätromantisch bis impressionistisch anmutenden Kompositionen von Georges Huë („Fantaisie pour flûte et piano“) und Cécile Chaminade („Concertino pour flûte et piano“). Es folgt „Undine“ für Flöte und Klavier op. 167 von Carl Reinecke. Im zweiten Teil geht es nach Russland und Ungarn mit der Sonate für Flöte und Klavier in D-Dur op. 94 von Sergej Prokofieff von 1943 und Béla Bartóks „Rumänischen Volkstänze“ in einer Fassung für Flöte und Klavier.

Schwebende Klänge

„Aerosonance“ sind Klänge, die einerseits durch Luft auf dem Blasinstrument erzeugt werden und die andererseits über die Saiten des Flügels schwingen. Die Musikerinnen verstehen es, Spannungsbögen aufzubauen, die durch ihre Weite den Klangraum füllen, lange in der Luft schweben.

Die kroatisch-amerikanische Musikerin Martina Cukrov-Jarrett ist seit 25 Jahren als Pianistin, Pädagogin und Organisatorin von Musikkursen und Veranstaltungen in Europa, Nordamerika und Fernost tätig. Derzeit unterrichtet sie Klavier und Kammermusik an der Kreismusikschule Südliche Weinstraße.

Liebe zur Kammermusik

Die Flötistin Jessica Marwitz ist als Musikpädagogin und Konzertflötistin im Raum Speyer und Südliche Weinstraße tätig. Sie konzertierte in der Berliner Philharmonie beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und spielte als Soloflötistin im Theater am Schiffbauerdamm Berlin. Ihre große Liebe gilt der Kammermusik. Seit 2020 lehrt sie Querflöte, Blockflöte und Elementare Musikpädagogik an der Musikschule der Stadt Speyer.