Die Kaufhof-Filiale in der Maximilianstraße in Speyer bleibt erhalten. Dies hat der Vorsitzende des Speyerer Kaufhof-Betriebsrates, Niki Blum, auf Anfrage bestätigt. Geschäftsführung und Betriebsrat wurden demnach am Montag um die Mittagszeit von dem Beschluss der Essener Konzernzentrale informiert, um 14 Uhr wurde die freudige Nachricht der Belegschaft verkündet, sagte Blum: „Da sind auch viele Tränen geflossen“. Man sei ungeheuer erleichtert und „einfach nur froh, dass die Hängepartie vorbei ist“. Mittlerweile kursiert eine Liste der Standorte, die geschlossen werden sollen. Die rheinland-pfälzischen Niederlassungen finden sich auf ihr nicht, auch die Standorte Mannheim und Karlsruhe bleiben demnach bestehen.