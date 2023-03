Mehr als 25 Verstöße hat die Speyerer Polizei am Freitag und Samstag bei Verkehrskontrollen aufgedeckt. Ein Schwerpunkt der Überprüfungen: Radfahrer, die an falscher Stelle unterwegs sind.

Am Freitag, 9.15 bis 10.20 Uhr, ging es im Bereich Dudenhofer/Geisselstraße um Radfahrer, die auf der falschen Seite fahren. In der Vergangenheit habe das dort zu mehreren Unfällen geführt. Außerdem hätten sich Bürger beschwert, so die Beamten, die – bei 25 kontrollierten Fahrzeugen – zwei Radler mit dem entsprechenden Verstoß, zwei Autofahrer ohne Sicherheitsgurt und einen mit defektem Licht ausfilterten. Danach wurde laut Bericht die Kontrollstelle in die Gilgenstraße verlegt, von wo Beschwerden über illegal auf dem Bürgersteig fahrende Radler vorgelegen hätten. Ergebnis: sechs unrühmliche „Treffer“, zudem zwei Radfahrer, die unerlaubt telefoniert hätten, ein Gurt- und ein Tüv-Verstoß bei Autofahrern.

Je drei Radler in falscher Richtung wurden laut Polizei auch bei weiteren Kontrollen am Freitagvormittag in der Auestraße und am Samstagvormittag und -mittag im Bereich Theodor-Heuss- und Eichendorffstraße gestoppt. In Speyer-West sei zudem die Geschwindigkeit gemessen und ein Fahrer mit 64 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer erwischt worden. Von Samstagabend, 19.25 Uhr, datiert die Anzeige gegen einen 27-jährigen Mercedes-Fahrer, der laut Bericht „mit einem Kickdown lärmend durch die Kurt-Schumacher-Straße fuhr“. Im Auto nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder fielen in je einem Fall vor der Salierschule und in der Auestraße – hier mit zwei Kleinkindern – auf.