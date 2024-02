26 Ordnungswidrigkeiten sind das Ergebnis von Verkehrskontrollen der Polizei am Mittwoch zwischen 9.20 Uhr und 13.20 Uhr in der Auestraße und der Klipfelsau. Darunter waren nach Angaben der Beamten Verstöße gegen die Gurtpflicht genauso wie verbotenes Benutzen eines Handys während der Fahrt. In 15 Fällen fielen zudem Mängel an Fahrzeugen auf.