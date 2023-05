Insgesamt 27 Fahrzeuge hat die Polizei bei einer Kontrollaktion am Dienstag von 8.45 bis 10.30 Uhr in der Auestraße und von 12.45 bis 14 Uhr in der Landwehrstraße angehalten. Laut Bericht hatten zwölf Autofahrer verbotenerweise mit dem Handy telefoniert, sieben hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, sechs die erforderlichen Dokumente wie Führer- oder Fahrzeugschein nicht dabei. Sieben Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf. Kontrolliert wurden von den Beamten auch sechs Radfahrer. Zwei von ihnen waren entgegen der erlaubten Fahrtrichtung unterwegs.