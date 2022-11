Polizisten sind in Speyer-West bei einer Kontrolle wegen eines vermutlichen Fahrraddiebstahls verletzt worden. Sie hatten ihrem Bericht zufolge in der Nacht auf Samstag in der Landwehrstraße zwei Radfahrer bemerkt, von denen einer ein weiteres Fahrrad schob. Als er kontrolliert werden sollte, habe er die Fahrräder und eine Handtasche zurückgelassen und sei geflüchtet. Später seien in der Danziger Straße vier Personen kontrolliert worden, „unter denen sich augenscheinlich auch die zuvor flüchtigen Radfahrer befanden“. Diese hätten die Tat jedoch abgestritten. Bei ihrer Durchsuchung seien 2,9 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Ein 45-jähriger Speyerer aus der Gruppe, der nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, habe sich dagegen und gegen eine Fesselung mit Tritten gewehrt, wobei die eingesetzten Beamten leicht verletzt worden seien. Die Polizei sucht nun Zeugen und die Eigentümer der „vermutlich erst kürzlich entwendeten Fahrräder“.