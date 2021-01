Drei Verstöße auf einmal lastet die Polizei einer Gruppe junger Leute an, die sie am Donnerstag, 16 Uhr, auf dem Feldweg zwischen Waldseer Straße und Binsfeld-Siedlung kontrolliert hat. Drei Männer hätten sich in einem parkenden BMW befunden. Beim Erblicken des Streifenwagens habe einer davon einen Gegenstand ins angrenzende Feld geworfen, ein anderer habe etwas fallen lassen.

Die Ermittler am Freitag: „Der weggeworfene Gegenstand entpuppte sich nachträglich als Butterflymesser mit einer Klingenlänge von zehn Zentimeter, der fallengelassene Gegenstand als eine geringe Menge Cannabis. Beides wurde sichergestellt.“ Gegen die beiden verantwortlichen 22-jährigen Speyerer werde nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Da die Angetroffenen, neben den 22-Jährigen ein 19-jähriger Speyerer, der am Steuer saß, aus drei verschiedenen Haushalten stammten, werden ihnen zudem Verstöße gegen die Corona-Verordnung zur Last gelegt.