Drei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der B9 bei Speyer ereignet hat. Laut Mitteilung der Polizei vom Donnerstag war ein 19-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs und fuhr an der Ausfahrt Speyer-West ab. In der Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn der sich nebenan befindlichen B9-Auffahrt, wo ihm ein 60-jähriger Autofahrer entgegenkam. Die Polizei vermutet, dass der 19-Jährige zu schnell unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos wurden beide Fahrer und die Beifahrerin des 19-Jährigen verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle musste zeitweise gesperrt werden.