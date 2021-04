Die Corona-Auflagen haben am Wochenende in Speyer einigen Kontrollbedarf mit sich gebracht. „Das größte Problem ist nach wie vor das Eisessen im Innenstadtbereich. Das nimmt auch aufgrund des besseren Wetters gerade wieder zu“, teilt Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit. Dazu seien Sonderfälle gekommen. So habe es am Freitag eine Beschwerde gegeben, dass eine Frau über einen Lautsprecher auf der Maximilianstraße „Anti-Corona-Lieder“ abspiele. Bei einer Kontrolle sei sie aber nicht mehr angetroffen worden. Am Samstag hätten die Beamten einen Gartenmarkt kontrolliert, weil ihnen ein zu hohes Besucheraufkommen gemeldet worden sei. „Vor Ort zeigte sich, dass alles im Rahmen war“, informiert Eschenbach. Aus der Innenstadt habe es eine Beschwerde wegen der Situation an einem Eiscafé gegeben, wo der Betreiber ermahnt worden sei.

Kontrolliert wird vom Kommunalen Vollzugsdienst bei seinen Ortsterminen jeweils auch die Maskenpflicht, die einen Großteil der Fälle in der Einsatzbilanz ausmacht. Insgesamt stehen in der Bilanz der Stadtverwaltung am Freitag 36 Belehrungen und zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren in der Innenstadt, am Samstag 14 Belehrungen in der Innenstadt, am Sonntag 50 plus ein Verfahren mit Geldstrafe. Dazu seien sechs Ermahnungen von Besuchern der Alla-hopp-Anlage in Speyer-Ost gekommen. Bei Überprüfungen im Binsfeld – auch bezüglich der nächtlichen Ausgangssperre –, am Rheinufer sowie von Quarantäne-Auflagen seien keine Verstöße festgestellt worden.