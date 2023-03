Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Suchet, so werdet Ihr finden“: So steht es schon in der Bibel. Dass sich daran in der heutigen Zeit nichts geändert hat, hat die Auftaktveranstaltung eines generationenübergreifenden Projekts gezeigt, das Jung und Alt zusammenführen soll. Städtische Familienbildung und Seniorenbüro haben es entwickelt.

Im Haus der Familie K.e.k.s. (Kontakte für Eltern und Kinder in Speyer) in der Heinrich-Heine-Straße warten Tina Hecky, Inga Zimmermann (Familienbildung), Constanze Konder (Seniorenbüro)