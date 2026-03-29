Die protestantischen Kirchengemeinden in Speyer laden für Ostermontag, 6. April, 10 Uhr, zu einem Konfirmationsjubiläum in die Dreifaltigkeitskirche ein. Angesprochen sind die Konfirmationsjahrgänge 2021 sowie die Jubiläumsjahrgänge, deren Konfirmation 25, 50, 60, 65, 70 und 75 Jahre zurückliegt. Auch ältere Jahrgänge sind eingeladen. Teilnehmen können auch Leute, die nicht in Speyer konfirmiert wurden. Eine gesonderte Einladung wird nicht verschickt, die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.dreifaltigkeit-speyer.de.