Die evangelischen Kirchengemeinden in Speyer laden für Ostermontag, 6. April, zum Konfirmationsjubiläum in die Dreifaltigkeitskirche ein.

Eingeladen sind laut Mitteilung die Jahrgänge 2021 (25 Jahre Konfirmation), 1976 (50 Jahre Konfirmation), 1966 (60 Jahre Konfirmation), 1961 (65 Jahre Konfirmation), 1956 (70 Jahre Konfirmation), 1951 (75 Jahre Konfirmation) und älter. Wer sein Konfirmationsjubiläum feiern möchte und nicht in Speyer konfirmiert wurde, sei ebenfalls herzlich eingeladen, teilt Pfarrer Uwe Weinerth mit. Wie auch in den vergangenen Jahren ergehe keine gesonderte Einladung. Eine Teilnahme ohne Anmeldung sei möglich. „Im Rahmen des Konfirmationsjubiläums kann Gott für seine gütige Bewahrung in all den Jahren gedankt werden“, sagt Weinerth. Den verstorbenen Mitkonfirmandinnen und Mitkonfirmanden werde zu diesem Anlass gedacht. Außerdem könne das Konfirmationsversprechen erneuert werden, und ihm Rahmen eines Abendmahlsgottesdienstes werde Segen und Zurüstung für den weiteren Lebensweg zugesprochen.

Termin

Konfirmationsjubiläum am Ostermontag, 6. April, 10 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer.