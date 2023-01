Das neue Jahr ist im Hinblick auf die anstehenden Komponistengedenktage für eine Kirchenmusik- und Orgelstadt wie Speyer einmal mehr ergiebig.

Die bekanntesten der Jubilare haben auch geistliche Musik oder solche mit liturgischen Texten komponiert, deren Aufführung sich allemal lohnt. Doch diese ist nicht immer so ganz einfach.

Das gilt zum Beispiel für ein bedeutendes Werk eines der bedeutendsten Komponisten des 20. (und frühen 21.) Jahrhunderts: für das Requiem von György Ligeti. Am 28. Mai 1923 wurde der Komponist geboren, er starb 2006. Seine halbstündige Vertonung des ersten Teils des Requiem-Textes ist von komplexer Struktur und Klanglichkeit, dabei bewegend ausdrucksvoll. Teile davon sind neben anderer Musik von Ligeti in der Filmmusik zu Kubricks „2001“aufgegangen. Der Dom hätte sicher nicht die passende Akustik für das Stück, atmosphärisch wäre er ein idealer Ort. Ligetis A-Capella-Chorsatz „Lux aeterna“ ist aber wirklich fällig im Gedenkjahr an diesem Ort – und natürlich das große Orgelwerk des Meisters mit dem Titel „Volumina“.

Gewiss keine Sorge brauchen sich Musikfreunde zu machen, dass der 150. Geburtstag von Max Reger nicht beachtet würde. In Speyer hat es Orgeln (und Organisten), um die großen Werke für die Königin der Instrumente von der Hand des oberpfälzischen Meisters adäquat aufzuführen. Aber auch von Reger gibt es ein völlig zu Unrecht kaum gespieltes großes Chor- und Orchesterwerk, das im Gedenkjahr eine Renaissance erleben sollte: das lateinische Requiem op. 145a. Es ist Fragment, besteht nur aus Kyrie und Dies irae, dauert aber 45 Minuten und ist eine in jeglicher Hinsicht gewaltige Komposition.

Wiederholung der Ganznächtlichen Vigil?

2023 ist auch das Jahr des 150. Geburtstages von Sergej Rachmaninow. Da denken wir an einen virtuosen Pianisten, entsprechend virtuose Klaviermusik und eventuell an opulente Sinfonien. Doch der Komponist hat auch Opern geschrieben, großartige Lieder – und geistliche Musik. So die Ganznächtliche Vigil op. 37 (auch unter anderen Namen bekannt). Das knapp einstündige Werk ist slawische Kirchenmusik allerersten Ranges und von überwältigender Wirkung. Eine der besten Einspielungen machte das SWR Vokalensemble unter Marcus Creed – und führte 2004 das Werk auch im Dom zu Speyer live auf. Eine Wiederholung im Rachmaninow-Jahr wäre zu wünschen.

Wer mehr über die Musikergedenktage des neuen Jahres erfahren will, dem sei einmal mehr der vorzügliche „Musik-Kalender 2023“ empfohlen (Edition Momente Hamburg, Zürich, ISBN 978-3-0360-3023-4). Sein Motto für dieses Jahr ist „Von der Ouvertüre zum Finale“. Wie immer ist der Kalender voll von ausdrucksstarken Fotos und von erhellenden, schönen Musikerzitaten.