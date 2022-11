Es ist gut, dass auch in Speyer der Katastrophenschutz erhöht wird.

Die große Katastrophe musste erst geschehen, um festzustellen, dass in Deutschland das Warnsystem suboptimal ist. Aus der Erfahrung der Ahrtal-Flut folgen nun Konsequenzen. Sirenen werden digital. Das bedeutet ein Mehr an Bevölkerungsschutz. Es ist gut, dass Speyer den Bestand der analogen Varianten gesichert hat. Das spart Zeit bei der Standortsuche. Wichtig bleibt nun zudem, die Bürger für die Notwendigkeit von Warn-Apps als ergänzende Komponente zu sensibilisieren und ihnen das notwendige Rüstzeug zur richtigen Verwendung mit an die Hand zu geben. Mit dem „Media-Tor“ gibt es eine neue Einrichtung in Speyer, die dabei unterstützen kann.

Die vorbildliche Netzwerkarbeit in Speyer zahlt sich damit aus. Die Kommunikation mit dem Bürger bleibt in der Hinsicht Daueraufgabe. Dafür reichen digitale Sirenen allein nicht aus.