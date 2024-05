Am Wahltag 9. Juni werden in den Wahllokalen in speyer laut Stadtverwaltung rund 600 Helfer im Einsatz sein. Es handelt sich um normale Bürger, politisch Engagierte und zu einem Großteil Mitarbeiter der Verwaltung. Die jeweiligen Wahlvorstände kommen an diesem Tag um 7.30 Uhr zusammen. Die Auszählung beginnt um 18 Uhr.

Diesmal hat die Behörde anders als 2019 nicht den Anspruch, noch am Sonntag alle Ergebnisse zu präsentieren. Sie will die Europa- und Bezirkstagswahl komplett auszählen, bei der Stadtratswahl aber nur die Stimmzettel mit angekreuzten Listen, bei denen nicht kumuliert oder panaschiert wurde. Die aufwändigere Auszählung der „veränderten“ Stimmzettel werde am Montag, 10. Juni, ab 8 Uhr mit 265 Helfern aus der Verwaltung angepackt. Die Ergebnisse würden, sobald sie feststünden, im städtischen Internetangebot unter www.speyer.de dargestellt.