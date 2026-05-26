In rund zwei Jahren muss die städtische Wärmeplanung für die Zukunft ohne fossile Brennstoffe fertig sein. Über den Stand sollen Bürger erneut informiert werden.

Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke laden nach eigenen Angaben zu einer gemeinsamen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 3. Juni, ab 17 Uhr in die Stadthalle ein. Dabei stellen einerseits regionale Unternehmen und Institutionen ihre Angebote und Lösungen „rund um die Wärmewende“ vor. Um 18 Uhr beginnen laut Ankündigung Vorträge etwa zum Ablauf der kommunalen Wärmeplanung, der vorgesehenen Zeitschiene sowie der fachlichen Grundlage. Der beauftragte Dienstleister, der die Speyerer Wärmeplanung erstellt, erläutere unter anderem die nächsten Arbeitsschritte. „Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung ist ein Fachvortrag der Energieagentur Rheinland-Pfalz zu erneuerbaren Heizsystemen“, teilt die Verwaltung mit. Speyer ist als Kommune unter 100.000 Einwohneren gesetzlich zur Kommunalen Wärmeplanung bis Ende Juni 2028 verpflichtet. Weitere Informationen sind im Internet unter www.speyer.de/kwp abrufbar.