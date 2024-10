Bis Ende Juni 2028 muss es in jeder Kommune unter 100.000 Einwohnern einen Plan über die Wärmeversorgung der Zukunft geben. Das sieht das Anfang des Jahres in Kraft getretene Wärmeplanungsgesetz des Bundes vor. Auch in Speyer schreiten die Vorbereitungen dafür voran. „Ab 2025 könnten wir mit dem Prozess beginnen“, sagte Björn Freitag, städtischer Mitarbeiter der Stabsstelle für strategische Stadtentwicklung und Zukunftsfragen im Hauptausschuss. Dazu werde ein Planungsbüro beauftragt, das den Prozess begleite. Drei externe Büros dürften angefragt werden. Die Ausschreibung werde rund zwei bis vier Monate dauern. Die Umsetzung laufe in Abstimmung mit den Stadtwerken, die „die kommunale Wärmeplanung in großen Teilen umsetzen“. Einen ersten Termin zu den Auswirkungen der kommunale Wärmeplanung habe es mit Stadtwerken, der Wirtschaftsförderung und Gewerbetreibenden bereits gegeben.