Es sind weitere Entscheidungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Speyer gefallen. Um die Kapazitäten zu erhöhen, zieht die kommunale Impfstelle im Januar an einen altbekannten Ort um. Der Kommunale Vollzugsdienst berichtet von Kontrollen in Geschäften, und auch zum Impfbus gib es Neuigkeiten.

Die Impfstelle

Die kommunale Impfstelle wird im Januar aus dem ehemaligen Stiftungskrankenhaus wieder in die Stadthalle ziehen. „Es zeichnet sich ab, dass wir weiterhin Erst-, Zweit und Boosterimpfungen durchführen müssen“, sagte Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann bei einer Pressekonferenz zur Corona-Lage in der Stadt. Im ersten oder zweiten Quartal werde zudem erwartet, dass die Impfnachfrage mit neuen Impfstoffen auf dem Markt steigen werde. „Das sprengt die Kapazitäten im Stiftungskrankenhaus.“ Allerdings werde in der Stadthalle kein Landesimpfzentrum wiedereröffnet, es bleibe eine kommunale Impfstelle. Diese nimmt voraussichtlich am Mittwoch, 19. Januar, ihren Betrieb auf. Kulturelle Veranstaltungen in der Stadthalle werden perspektivisch für das ganze Jahr 2022 abgesagt. Die Sanierung des Parkettboden wird laut einer Sprecherin bis zum Impfstart abgeschlossen sein. Allerdings werde dann ein Schutzboden benötigt.

Weitere Impfangebote

In dieser Woche starteten die Impfaktionen an Speyerer Schulen. Dabei wurden laut Eymann und Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) in der Woogbachschule 54 Kinder geimpft und acht Eltern geboostert. An der Erlich-Schule wurden demnach weitere 19 Kinder geimpft. Mediziner Klaus-Peter Wresch berichtete von 728 Impfungen seit Donnerstag, 9. Dezember, die im ehemaligen Stiftungskrankenhaus durchgeführt wurden. Davon seien mit 103 knapp 15 Prozent Erstimpfungen gewesen. Vom Impfbus in der Halle 101 bilanzierte Eymann 438 Impfungen am Montag und 382 Impfungen am Mittwoch. Neben den Terminen am 21., 23, 28. und 30. Dezember gibt es im Januar letztmalig in Speyer zwei weitere Möglichkeiten für den Piks am Impfbus: Am Dienstag, 4., und am Donnerstag, 6. Januar.Das Medizinische Versorgungszentrum von Gerald Haupt in der St.-German-Straße 9a bietet am Samstag und Sonntag, jeweils ab 11 Uhr, sein letztes offenes Adventsimpfen an. Es seien deutlich mehr als 3000 Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich, so Haupt. Geboostert werde auch weniger als fünf Monate nach der Zweitimpfung. Dies erscheine „im Zuge der jetzigen Entwicklungen sinnvoll“. Haupt: „Die Wartezeit lag an den letzten Wochenenden meist um die 30 Minuten, oft auch darunter.“

Die Krankenhäuser

Sie arbeiten in Speyer weiterhin am Anschlag. „Wir haben volle Covid-Stationen“, berichtete Cornelia Leszinski, Chefärztin am St.-Vincentius-Krankenhaus. Fünf Infizierte befanden sich dort am Freitag auf der Intensivstation, eine Person wurde laut Leszinski invasiv beatmet. Auf der Isolierstation liegen der Chefärztin zufolge 15 bis 17 Covid-19-Patienten. „Unser aller große Angst ist ein weiterer hoher Fallzahl-Anstieg“, so Leszinski.Jonas Sewing, Geschäftsführer des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses, berichtete, dass etwa 60 Prozent der Intensivkapazitäten am „Diak“, die für Covid-Patienten benötigt würden, für Personen von außerhalb Speyers genutzt würden. In beiden Krankenhäusern werde die ohnehin angespannte Personallage dadurch verschärft, dass Kinder des Personals in Quarantäne müssten.

Die Kontrollen

Polizei und Kommunaler Vollzugsdienst überprüfen regelmäßig die Einhaltung der Auflagen, haben aber beim landesweiten Kontrolltag am Donnerstag einen Schwerpunkt gesetzt. Die Bilanz der Stadt: 24 Einzelhandelsgeschäfte seien ohne Beanstandungen geblieben, ebenso neun von zehn Friseur- und Barbershops. In einem Laden habe es zwei Verstöße gegen die Maskenpflicht sowie gegen die 3G-Regel am Arbeitsplatz gegeben. Der Laden habe erst wieder geöffnet werden dürfen, nachdem alle Mitarbeiter einen Schnelltest gemacht hatten. Der Inhaber habe sich einsichtig gezeigt. Dazu seien Kontrollen in Bussen gekommen und der Hinweis an den Linienbetreiber, die Fahrer für die Auflagen zu sensibilisieren. Auf dem Weihnachtsmarkt wurden laut Stadt 65 Personen überprüft. 63 hätten den nötigen 2G-Nachweis erbracht, zwei nicht. Sie hätten Platzverweise erhalten.

Tourist-Info schließt:

Die Speyerer Tourist-Info schließt Pandemie-bedingt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist sie ab Montag nicht mehr für Publikumsverkehr oder telefonisch erreichbar, weil die Mitarbeitenden bis auf Weiteres in der Impfstelle im ehemaligen „Stift“ eingesetzt würden. Ein Notdienst sei unter E-Mail touristinformation@stadt-speyer.de erreichbar. Es könne Verzögerungen bei der Rückabwicklung von Ticketkäufen geben. Diese würden aber spätestens nach der Wiedereröffnung erledigt.

Das Infektionsgeschehen

Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag 57 Neuinfektionen in Speyer mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit von 384,3 auf 362,6. Zudem ist der Statistik zufolge ein weiterer Mensch in Speyer, der 104., in Zusammenhang mit einer Covid-Infektion verstorben.