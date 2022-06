Es tut sich was auf vielen Spielplätzen in Speyer. Ein Projekt: der neue Bereich für ältere Kinder bei der Kita Pünktchen im Welfenweg. Seine Einrichtung ruft jetzt aber auch Widerspruch hervor.

Bei „Pünktchen“ gab es laut Stadt schon einen Spielbereich für die Krippe. Nun wurde ein weiteres Stück entlang des Welfenwegs hoch umzäunt, um auch den größeren Kita-Kindern Platz zum Toben zu verschaffen – ein Teil der Spielplatz-Investitionen von 104.000 Euro im Jahr 2022 (wir berichteten). Das Problem: Dort standen bis zuletzt ein Basketballkorb und eine Tischtennisplatte, die für andere Kinder und Jugendliche frei zugänglich waren. Sie sind nun weg. „Das geht zu Lasten aller Kinder, die in diesem Bereich leben und nicht die Kita besuchen“, sagt Christian Gilster, ein betroffener Vater. Sein zwölfjähriger Sohn und dessen Kumpels hätten die Sportgeräte gerne genutzt.

Gilster hat eine weitere Sorge: Er glaubt, dass auch die Tage des Bolzplatzes gezählt sind, der an das neue Pünktchen-Areal anschließt und sich bis zur Wittelsbacherstraße zieht. Hintergrund ist der von Stadt-Seite angekündigte Bedarf für eine neue Kita in Speyer-Süd. Der Stadtrat hat einen Neubau in dem „Cité de France“ genannten Wohngebiet befürwortet, wie die Verwaltung bestätigt.

Wo wird gebaut?

Neben dem Bolzplatz liegen die beiden Kitas „Pünktchen“ und „Farbklecks“, und er ist auf den ersten Blick die einzige größere Freifläche, die bebaut werden könnte. „Wenn der Bolzplatz auch noch wegfällt, müssten die Kinder in den Schützengarten oder in den Feuerbachpark zum Spielen gehen“, beschreibt Vater Gilster seine Bedenken. Dazwischen liegen vielbefahrene Straßen und die Bahnlinie.

Stadt-Sprecherin Annika Siebert betont, dass noch keine Entscheidung gefallen sei: Nach einem Vor-Ort-Termin 2021 sei es nun Ziel der Verwaltung, „sowohl die Grünfläche als auch den Bolzplatz zu erhalten“. Für den Kita-Neubau bedeute das, dass aktuell ein „interner Abstimmungsprozess“ laufe, inwieweit die Bagger an einen anderen Standort für das Quartier Speyer rollen könnten. Wenn ein Ergebnis vorliege, würden die Politik sowie die betroffenen Kita-Leitungen und Elternvertretungen informiert.

Eine gute Nachricht gibt es für die „Pünktchen“-Kinder: Im für sie neu eingezäunten Bereich wurden in dieser Woche Wege und Spielmöglichkeiten angelegt. Für den öffentlichen Bolzplatz daneben kündigt die Stadt ebenfalls neue Spielgeräte an.