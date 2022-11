„Verkettung von Umständen lässt Fahrraddiebstähle scheitern“ – so hat die Speyerer Polizei am Montag eine Pressemeldung überschrieben. Diese deutet an: Ihr beliebter „Kommissar Zufall“ war wieder einmal im Einsatz. Aber ist dem tatsächlich so?

Von Patrick Seiler

Da waren die beiden Mountainbikes im Wert von je 800 Euro, die zwei junge Speyerer am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr am Postplatz abschlossen. Wenig später waren sie gestohlen. Darauf wurde die Polizei durch Zufall eins aufmerksam: Passanten meldeten dem Bericht zufolge, dass zwei Jugendliche um 19.45 Uhr mit zwei abgeschlossenen Fahrrädern in einen Zug am Hauptbahnhof Speyer eingestiegen seien und diese „konspirativ im hinteren Teil abgestellt hätten“. Zufall zwei war dann, dass der Zug nicht wie geplant abfuhr: Die Polizei hastete in das Gefährt, sicherte das Diebesgut und fand zwei 14- und 15-jährige Verdächtige.

Zufall drei: Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen wurden noch 1,56 Gramm Marihuana gefunden, und einen gültigen Fahrschein hatten beide auch nicht. Zufall mindestens Nummer vier: Als das Diebesgut im Anhänger eines Polizeifahrzeugs weggefahren wurde, erkannten dies dessen zufällig vorbeikommende Besitzer und hielten den Einsatzwagen an. „Ihre Fahrräder wurden ihnen umgehend ausgehändigt“, so die Polizei.

Es lebe also Kommissar Zufall? Natürlich. Aber dass die Bahn zu spät kommt und dass Speyer ein Dorf ist, sind Gewissheiten, die dem Happy End ebenfalls zuträglich waren.