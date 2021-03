„Kommissar Zufall“ war der Polizei dabei behilflich, einen 42-jährigen Autofahrer zu ermitteln, der am Samstag, 22.30 Uhr, für massive Verkehrsgefährdungen in Speyer gesorgt haben soll. Der SUV-Fahrer sei an einer Kontrollstelle in der Wormser Landstraße aufgefordert worden, anzuhalten, so die Polizei. Er sei jedoch davongerast. Der Bericht der Beamten: „Es kam zu einer Verfolgungsfahrt quer durch die Stadt unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln, welche auf Grund gefahrener Geschwindigkeiten von weit über 160 km/h abgebrochen werden musste.“ Die Polizei habe aus Sicherheitsgründen die Verfolgung eingestellt. Der Raser habe ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Zum Glück sei niemand verletzt worden.

Der Mann sei nachträglich doch noch ermittelt worden, so die Beamten: Ein Autofahrer, der von ihm rücksichtslos überholt worden sei und sein Auto in einer Gemeinde des Rhein-Pfalz-Kreises entdeckt habe, habe ihn gemeldet. Die Polizei hat deshalb inzwischen auch Vermutungen zum Hintergrund seiner Flucht: fehlende Fahrerlaubnis, Konsum und Besitz von Betäubungsmitteln, 1,06 Promille. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.