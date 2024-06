Der Vorstoß von Handel und Stadt für neue Veranstaltungen in der Maximilianstraße 2024 ist richtig – auch wenn er auf Hindernisse stößt.

Der Gartenmarkt vor wenigen Wochen war die erste neue Veranstaltungsform, mit der ein verkaufsoffener Sonntag garniert wurde, die Leistungsschau ist nun die zweite. Der Auftakt am Freitag litt unter dem bescheidenen Wetter, das am Wochenende wiederkehren könnte. Dazu kamen die bedauerlichen Aspekte, dass die zunächst geplante Beteiligung der Auestraße nicht zustande kam und dass die städtische Cheforganisatorin in der entscheidenden Phase krank war.

Dennoch zeigte sich auf Anhieb, welches Potenzial solche Angebote auf der Maximilianstraße haben und dass sie Speyer voranbringen können: In der Fußgängerzone ist der Zulauf garantiert. Wenn kommendes Jahr weitere Betriebe und begleitende Angebote hinzukommen, kann Großes entstehen.