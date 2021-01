An den Festtagen waren sie so schön, inzwischen nadeln sie heftig: Speyer will seine Weihnachtsbäume loswerden. Die Gelegenheit dazu bieten die Entsorgungsbetriebe der Stadtwerke Speyer in der Woche ab Montag, 11. Januar: Dann werden die Tannenbäume der Bewohner jeweils am regulären Müll- und Wertstoff-Abfuhrtag mit gesonderten Fuhren vor den Häusern abgeholt.

„Der Baum muss zum Termin 6 Uhr morgens frei von Weihnachtsschmuck am Straßenrand bereitliegen“, teilt der städtische Betrieb auf Anfrage mit. „Bitte nicht im Vorgarten hinterm Zaun aufstellen – dort wird er im Dämmerlicht eventuell nicht als Entsorgungsgut erkannt.“ Exemplare mit einem Stammdurchmesser über zehn Zentimeter und Längen größer 2,30 Meter können nicht verladen werden. Sie müssten von den Eigentümern gegebenenfalls zuvor verkleinert werden. Nach der Abfuhr werden sie dann weiter zerlegt – von einem Fachbetrieb zu Holzhackschnitzeln.