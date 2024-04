Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sorgen für Einschränkungen, aber sie sind notwendig: Baustellen. Im Stadtgebiet wird in den kommenden Monaten an mehreren Stellen gebohrt, gebuddelt und gebaggert. Die RHEINPFALZ listet größere Projekte in diesem Jahr auf.

1. Am Bahnübergang in der Wormser Landstraße ungefähr auf Höhe des Media-Markts wird die Gleisüberfahrt saniert. Die Arbeiten beginnen laut städtischem Plan am Freitag,