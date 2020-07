Silberstreif am Abendhimmel: Der Komet Neowise ist derzeit bei wolkenlosem Himmel mit Blickrichtung Nordwesten am Firmament schon mit bloßem Auge zu erkennen.

RHEINPFALZ-Leser Arian Rathmann hat den Himmelskörper an einem der vergangenen Abende über dem Dom fotografiert. Dabei ist dessen Schweif vor dem tiefblauen Hintergrund gut zu erkennen. Der Komet, der exakt C/2020 F3 heißt, ist noch mehrere Tage von der Erde aus im Sternbild Großer Bär zu beobachten. Entdeckt wurde er am 27. März mit dem Weltraumteleskop Wise.

Am 23. Juli kommt uns Neowise am nächsten. Doch selbst dann ist er immer noch rund 103 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt. Zum Vergleich: Die Distanz Erde-Sonne beträgt circa 150 Millionen Kilometer. Der Komet, der am 3. Juli mit 44 Millionen Kilometern seine geringste Entfernung zu unserem Stern hatte, wird um das Jahr 5362 seinen sonnenfernsten Punkt erreichen – Distanz: rund 106 Milliarden Kilometer. Den nächsten Erdbesuch haben die Astronomen fürs Jahr 8704 berechnet.