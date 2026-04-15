Der Fahrer eines dunkelblauen Kombi hat am Dienstag um 12.15 Uhr auf dem Parkplatz auf dem Königsplatz einen schwarzen Audi beschädigt und ist einfach weggefahren. Laut Polizei hatte die Audi-Eigentümerin beobachtet, wie ein dunkelblauer Kombi unbekannten Fabrikats neben ihrem Wagen ausparkte. Im Anschluss stellte sie den Schaden im vierstelligen Bereich fest. Bei dem flüchtigen Fahrer soll es sich um einen älteren Mann handeln. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 06232 1370, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.