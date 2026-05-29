Die ersten heißen Tage haben wir hinter uns, noch heißere werden folgen. Mit diesen Tipps macht der Sommer in Speyer mehr Spaß: Sealife und Dom-Krypta endlich richtig nutzen.

Wir schwitzen wieder. Und zu den ersten heißen Tagen des Hochsommers im Frühling muss auch ein erster Artikel über Hitze geschrieben werden. Also starten wir nun gemeinsam in die heiße Zeit: Sie, liebe Speyerer, und ich – eine Mannheimerin, die in Speyer arbeitet. Wir leben in der wärmsten Zone Deutschlands, am nördlichen Oberrhein. Aus Leidenserfahrungen wissen wir, dass die 30 bis 32 Grad, die wir dieser Tage haben, nur der lauwarme Anfang sind.

Ich möchte keine Debatte darüber starten, in welcher Stadt die Hitze tropischer ist, die Straßen versiegelter sind, die Häuserwände glühender. Schlimmer als in Mannheim kann es wohl kaum sein, aber ich möchte niemandem sein Leid absprechen. Den fragwürdigen ersten Platz im Ranking der heißesten Städte bekamen sowohl die Dom- als auch die Quadratestadt bereits. Gemessen wird entweder die Anzahl der Hitzetage, also Tage, deren höchste Temperatur über 30 Grad liegt, der sogenannte Hitzebetroffenen-Index oder die höchste Durchschnittstemperatur. Dazu aber nicht mehr, denn wir wissen ja inzwischen, dass uns warm ist.

Aber warum ist es bei uns so heiß? Die weite Entfernung vom kühlenden Atlantik und die tiefe Lage in einer Senke sind Erklärungsansätze. Schön und gut, aber daran können wir nichts ändern. In meinem Alltag sehe ich konkret: versiegelte Flächen (in Mannheim stolze 66 Prozent, in Speyer 63 Prozent), wenig Grün, wenig Schatten. Auf dem Weg zu einem Termin im Hasenpfuhl – von unserer Redaktion in Speyer nur zehn Minuten Fußweg entfernt – habe ich diese Woche unnötige drei-, vier-, fünfmal die Straßenseite gewechselt, um ein bisschen Schatten abzubekommen.

Dom-Working-Space und Straßen-Dschungel

Was könnte sich in Speyer also ändern, damit Sie und ich besser durch den Sommer kommen? Potenzial hat der Dom. Ich kann mir gut ein Co-Working-Space in der Krypta vorstellen. Inspirierende „Medieval Work“ statt langweilige „New Work“. Dort ist genug Platz für ein paar Arbeitsplätze, und die Mauern sind dicker als meine Küche in der Mannheimer Innenstadt breit ist. Das hält die Sommerhitze ungefähr für einen Monat draußen. Außerdem hat die hallende Akustik auf digitale Meetings einen vortrefflichen Einfluss. Kollegen verfluchen Sie aber bitte nur im Flüsterton.

Selbstverständlich muss auch die Maximilianstraße dran glauben. Da würde ich ganz einfach die Straße aufreißen und einen Dschungel anlegen. Große Bäume, viel Gebüsch, kühle Erde und vielleicht ein paar Gewässer. Tropische Temperaturen fordern tropische Pflanzen. Weil die Geschäfte nicht leiden sollen, müssen Pfade und Beschilderung angelegt werden. Auch der Tourismus soll weiterhin funktionieren. Das Marketing könnte unter dem Motto „Speyer, die erste Tropenstadt mit Domblick“ laufen. Vielleicht können sich ein paar nette Tiere ansiedeln: Die einzige deutsche Einkaufsstraße, in der man gleichzeitig shoppen und von hungrigen Affen beobachtet werden kann.

Mit Oktopoden schwimmen

Das Sealife kann endlich sinnvoll genutzt werden. Wer zu warm wohnt, bezieht eine WG mit Fischen, Seesternen und Co. Das Wohnprojekt verspricht: Abkühlung, mit Oktopoden herumtollen, Haie streicheln, Entspannung des Wohnungsmarkts. Angler halten sich bitte etwas zurück. Fische zu beobachten, statt zu knüppeln, entspannt garantiert auch. Das ist ein besserer Einsatz von Lebenszeit als das allabendliche Doomscrolling, bei dem wir uns zwanghaft alle negativen Inhalte des Internets reinziehen. Das Smartphone funktioniert im Haifischbecken übrigens nicht gut.

Wem die Fische zu glitschig sind und das Schwimmen zu anstrengend ist: Wie wäre es mit einer kollektiven Siesta im Domgarten? Speyer gibt zwischen 12 und 16 Uhr einfach auf. Hängematten, dösende Menschen, ein Eiswagen, zirpende Geräusche, die niemand zuordnen kann. Nur die Wespen sind hektisch. Aber um die kümmert sich im Laufe der Zeit eine invasive Art aus dem Stadt-Dschungel. Absolutes Verbot: E-Mails lesen, schreiben, versenden, an sie denken. Dafür gibt es schließlich die Dom-Krypta.