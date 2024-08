Die FDP Speyer möchte zur erschienenen Wochenkolumne Stellung nehmen und betont, dass sie „entschieden gegen veraltete Verkehrskonzepte ist“. In der Kolumne war die Idee der Bundes-FDP thematisiert worden, wieder mehr Fahrzeuge in die Innenstadt zu lassen.

Speyers FDP-Vorsitzender Mike Oehlmann ist der Meinung, dass individuell motorisierter Verkehr in den Innenstädten nicht pauschal abgelehnt werden dürfe. „Wir glauben, dass eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen muss – einschließlich derjenigen, die auf das Auto angewiesen sind“, sagt Oehlmann. Die FDP möchte sich aber für innovative Konzepte einsetzen, die die Erreichbarkeit der Innenstadt für alle Verkehrsteilnehmer fördert und gleichzeitig innerstädtischen Verkehr reduziert. Mit Blick auf Speyer kann sich Oehlmann eine weitere Parkstation am Stadtrand – etwa in Höhe des Naturfreundehauses – vorstellen, um Parksuchverkehr in der Innenstadt zu verringern und zusätzliche Parkplätze für Besucher und Anwohner zu schaffen.