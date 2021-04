Anfang: Was zu sagen ist

Vor einigen Wochen hat sich an dieser Stelle meine Kollegin Anna Warczok von Ihnen in ein neues Abenteuer außerhalb der RHEINPFALZ verabschiedet. Was für sie ein Abschied war, ist für mich ein Anfang. Nach zweieinhalb Jahren in der Frankenthaler Lokalredaktion beginnt mein neues Abenteuer hier, nur ein paar Meter vom Kaiserdom entfernt. An die Kathedrale, die „Maxi“, die Stadthalle und den Hauptbahnhof kann ich mich noch gut erinnern. Als Schülerin am Hans-Purrmann-Gymnasium habe ich vor noch gar nicht allzu vielen Jahren viel Zeit in Speyer verbracht – beim Shoppen mit Freundinnen, im Theaterhaus-Kino oder im Hochsommer beim Warten auf den Bus Richtung Hanhofen am Postplatz.

Man sollte also meinen – zumindest dachte ich das bis vergangene Woche, dass ich mich in der Domstadt schon ganz gut auskenne. Doch weit gefehlt. An meinem ersten Arbeitstag vergangene Woche, den ich selbstbewusst ohne Navi und mit hohen Erwartungen an meinen Orientierungssinn angetreten bin, hab’ ich doch glatt die richtige Ausfahrt verpasst. Plötzlich stand ich mit meinem Auto also irgendwo im Vogelgesang und wusste nicht, wohin. Wo mein neuer Arbeitsplatz war, wusste ich natürlich. Aber wie ich da hinkomme, war eine ganz andere Sache. Da musste ich dann also doch das Smartphone rauskramen und mich navigieren lassen. Mein einziger Trost für das verletzte Ego: Zumindest den Weg zum Dom habe ich an diesem Tag ohne Probleme gefunden.

Anrede: Was zu schreiben ist

Wer mit Schreiben sein Geld verdient, dem liegt das Thema „Sprache“ zwangsläufig am Herzen. Wenn sie wüssten, wie oft wir in der Redaktion im „Duden“ blättern, hin- und herüberlegen, welches Wort vielleicht doch treffender wäre und wie sehr es uns fuchst, wenn es am nächsten Morgen dann doch ein Rechtschreibfehler in die RHEINPFALZ geschafft hat. Die passende Wortwahl kann man aber noch mehr auf die Spitze treiben, wie wir in dieser Woche gelernt haben. Ein Dudenhofener Leser hat sich wegen einer kuriosen Anrede in einem Brief der Speyerer Stadtverwaltung an die Redaktion gewandt. In dem Schreiben, in dem er sein Einverständnis für ein Lastschriftverfahren geben muss, wird er mit „Sehr geehrter Zahlungsleistender“ angesprochen. Das haben auch wir noch nicht gesehen. Und der Dudenhofener fragt sich nun zurecht: Wie soll ich darauf korrekt antworten? „Soll ich nun bei der Rücksendung die Bediensteten der Stadt mit ,Sehr geehrte Zahlungseinziehende’ oder ,Geldabbucher’ anreden?“ Und was schreibt die Stadt eigentlich an jemanden, der sich über Toilettenanlagen beschwert? „Sehr geehrter Toilettenbenutzer?“, mutmaßt der Dudenhofener. Wir wissen es nicht und der „Duden“ hat uns da leider auch noch nicht weitergeholfen. Dass Sie, lieber Leser, das Team in Speyer in Ihrem Schreiben aber mit „Liebe Redaktion“ angesprochen haben, freut uns sehr.

Ansammlung: Was zu vermeiden ist

Apropos Stadtverwaltung: Der Redaktion wurde berichtet, dass ein Mitglied der Bürgerinitiative (BI) Kita Regenbogen, die sich in Speyer-Nord wegen der Standortfrage gegründet hat, diese Woche immer mal wieder Unterschriften in der Fußgängerzone gesammelt hat. 2238 Signaturen braucht die BI bis spätestens Samstag, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Und es fehlt wohl nicht mehr viel. Besagtes Mitglied aber wurde nun – ein Ordner mit leeren Unterschriftenlisten unter dem Arm – von Mitarbeitern des Ordnungsamts angesprochen, heißt es. Und mit einem Platzverweis bedacht. Der Grund, den Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Nachfrage mitteilt: „Das Sammeln von Unterschriften im öffentlichen Raum stellt eine Sondernutzung dar, welche bei der Stadtverwaltung beantragt werden muss. Wegen des Grundsatzes der Corona-Bekämpfungsverordnung, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und Ansammlungen zu vermeiden, können aktuell grundsätzlich keine Sondernutzungsstände und auch keine ,mobilen’ Sondernutzungen genehmigt werden.“ Der Betroffene meint: „Das ist Stuss, denn wenn ich mich an alle Corona-Auflagen halte, darf ich Unterschriften sammeln.“ Das könnte am Montag im Rathaus, wenn die Unterschriften eingereicht werden müssen, wohl auch zum Thema werden. Wenn das ohne Ansammlung möglich ist.

Alter: Was zu erwarten ist

Ganz Deutschland hat in dieser Woche über die „K-Frage“ diskutiert. Gleich zwei Kanzlerkandidaten gilt es schließlich schnell zu küren. Bei der Union konkurrieren CDU-Chef Armin Laschet und Markus Söder, seines Zeichens Chef der Schwesterpartei CSU, um die Chance aufs Amt. Und auch bei den Grünen soll bald eine Entscheidung für Annalena Baerbock oder Robert Habeck fallen. Die „K-Frage“, wie viele Medien das Rätselraten um den ausgeguckten Kandidaten betiteln, bleibt spannend. Für Frauen in meinem Alter (dass ich mit 30 schon solche Sätze schreibe), hat die „K-Frage“ aber noch eine ganz andere Dimension. Statt Bundeskanzleramt hört man von Freunden, Verwandten und Bekannten als Frau in den 30ern oft: „Und, wie steht’s mit dem Nachwuchs?“ Wobei aktuell die Themen „Kinder“ und „Kanzler“ ja auch so gut zusammenpassen. Schließlich wirken Söder und Laschet im Kampf um die Kandidatur ja zumindest zeitweise wie zankende Kinder.

Anne Lenhardt