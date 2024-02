Ein Gast aus Kolumbien kommt in der kommenden Woche zu einer öffentlichen Veranstaltung in die katholische Pfarrei Pax Christi.

Die 41-jährige Nidia Cielito ist Landwirtin und wohnt in San Lorenzo; seit 2019 ist sie Mitarbeiterin der Landpastoral der Diözese Pasto in Kolumbien. Im Jahr 2023 hat sie sich ihren langgehegten Wunsch erfüllt und ein Abendstudium im Fach „Öffentliche Verwaltung“ abgeschlossen. Am Freitag, 16. Februar, 15 Uhr, kommt sie ins Ägidienhaus, wo der Eine-Welt-Ausschuss der Pfarrei sie begrüßen will.

Anlass des Besuchs im Bistum ist die Fastenaktion des Hilfswerks Misereor unter dem Leitwort „Interessiert mich nicht die Bohne“. Cielito wird laut Ankündigung darüber berichten, wie sie auf ihrem Grundstück Kaffee und mittlerweile auch viele weitere Pflanzen anbaut und wie fairer Handel gelingen kann. „Dabei gibt es natürlich auch Gelegenheit zum Austausch“, lädt die Pfarrei ein.