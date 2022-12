Pech hatten am Mittwochvormittag zwei Radfahrer, die jeweils mit Autos zusammenstießen. Wie die Polizei meldet, war im ersten Fall ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Zubringer von der Friedrich-Ebert-Straße zur Bahnhofstraße unterwegs und fuhr auf den dortigen Zebrastreifen. Dabei wurde er von einem 69-jährigen Autofahrer übersehen. Trotz Vollbremsung kam es zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Handgelenk. Er kam ins Krankenhaus. Im zweiten Fall wollte ein 57-Jähriger mit dem Auto von der die Goethe- in die Dudenhofener Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 55-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg entgegen der zulässigen Fahrtrichtung unterwegs war. Der Radler verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht an der Hand.