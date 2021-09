Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf der Bundesstraße 9, bei dem am Dienstag um 14.20 Uhr rund 13.000 Euro Sachschaden entstanden sind und ein 45-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Flüchtige fuhr mit einem schwarzen Pkw, vermutlich ein Kombi oder eine Limousine, von der Autobahn 61 aus Richtung Koblenz kommend auf die Bundesstraße 9 in Richtung Ludwigshafen. Beim Einfädeln übersah er den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw eines 60-Jährigen. Dieser bremste und wich gleichzeitig nach links aus. Dort kollidierte sein Wagen mit dem einer einer 42-Jährigen, die gerade überholen wollte. Deren Beifahrer wurde verletzt. Zeugenhinweise zur Ermittlung des Unfallflüchtigen nehmen die Beamten unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.