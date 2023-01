Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Transporter ist am Montagvormittag ein 30-Jähriger verletzt worden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 46-Jähriger gegen 10.20 Uhr mit seinem Transporter in der Industriestraße unterwegs. Als er in Höhe eines Autohauses auf den Parkplatz einbiegen wollte, übersah der Autofahrer den bevorrechtigten Radler, der auf dem Radweg geradeaus fahren wollte. Beim Zusammenprall wurde der 30-Jährige laut Polizei leicht verletzt. Am Transporter entstand ein Sachschaden von geschätzt 300 Euro.