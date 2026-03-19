Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer samt Mitfahrer und eine 71-jährige Radlerin auf einem Pedelec sind am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Wormser Straße zusammengestoßen. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung St.-Guido-Stifts-Platz unterwegs. Als die Pedelec-Fahrerin aus der Eurichsgasse in die Wormser Straße einbog, achtete sie nicht auf den E-Scooter auf dem Gehweg – es kam zur Kollision.