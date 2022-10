Schmerzhafte Begegnung an einer Ampelkreuzung: Am Samstag gegen 22 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel in Speyer auf der Iggelheimer Straße in Richtung Bauhaus. In entgegengesetzter Richtung kam ihm ein 49-jähriger Mann mit seinem Auto entgegen. Im Kreuzungsbereich der Iggelheimer Straße mit der Landwehrstraße kam es dann zur Kollision der beiden Fahrzeuge, heißt es im Polizeibericht. Der 49-Jährige wollte nach links abbiegen, während der 18-Jährige geradeaus weiter fuhr. Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass dass sie jeweils grünes Licht an ihrer Ampel gehabt hätten. Der Jüngere der beiden klagte über Schmerzen im Nacken und Brustbereich. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von ungefähr 8000 Euro.