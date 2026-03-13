Die Kollerfähre wird nicht, wie geplant, am Sonntag, 15. März, in die Saison starten. Grund sind unerwartete Verzögerungen bei den Reparaturarbeiten. Nach Angaben von Betreiber Tolga Mustroph wurde das Holzdeck der Fähre in der Werft in Speyer erneuert. Dabei sei festgestellt worden, dass ein unter dem Holzdeck liegendes Blech ebenfalls erneuert werden muss. Das verändere den Zeitplan, sodass die Fähre voraussichtlich erst ab Mittwoch, 18. März, wieder über den Rhein pendeln und das badische Brühl mit der Kollerinsel bei Otterstadt verbinden kann. In der Vorsaison im März fährt das 35,4 Meter lange Schiff mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Ab April bis 30. September ist Hauptsaison, in der die Fähre von 10 bis 19.30 Uhr Passagiere und Fahrzeuge ans andere Ufer bringt. Montags und dienstags ist kein Fährbetrieb, außer an Feiertagen. Bei schönem Wetter können die Fahrzeiten verlängert werden. Weitere Informationen und Preise unter www.koller-faehre.de.