Erfolgreich ist aus Polizeisicht eine dreistündige Kontrolle in der Auestraße in Speyer am Mittwochnachmittag verlaufen. Wie die Beamten mitteilen, fanden sie bei der Kontrolle eines Autos mit drei Männern Kokain im Schuh eines 23-jährigen Mitfahrers. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt, den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Darüber hinaus konnte die Polizei den drei kontrollierten Personen nach eigenen Angaben einen versuchten Betrug in einem Speyerer Einkaufsmarkt zuordnen, bei dem eine falsche EC-Karte eine Rolle spielte. Auch in diesem Fall haben die Polizisten strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Weitere Bilanz der Verkehrskontrolle: Die Beamten stellten drei Mängelberichte wegen fehlender Dokumente oder festgestellter Mängel an Fahrzeugen aus und notierten drei Gurtverstöße. Zwei Autofahrer wurden mit Mobiltelefonen am Steuer erwischt.