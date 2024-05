Gleich mehrere Strafverfahren erwarten einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer, den die Polizei am Sonntag gegen 10.15 Uhr in der Bahnhofstraße kontrollierte. Anlass der Kontrolle nach Angaben der Beamten: Der Fahrer war ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs. Die Beamten stellten demnach jedoch im Laufe der Kontrolle fest, dass der E-Scooter im vergangenen Jahr als gestohlen gemeldet worden war. Außerdem habe der 38-Jährige drogentypische Auffälligkeiten aufgewiesen. Während eines Urintests sei der Mann plötzlich nach vorne umgekippt und in einen Bach gefallen. Die gute Nachricht: Dabei sei der Mann unverletzt geblieben. Die schlechte: Der Urintest sei positiv auf Kokain ausgefallen. Der 38-Jährige habe den Konsum eingeräumt und eine Blutprobe abgegeben.