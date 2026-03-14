Weil die Polizei bei einer Kontrolle am Freitagmorgen bei einem 48-jährigen Autofahrer „drogentypische Ausfallerscheinungen“ feststellte, zog sie den Mann aus dem Verkehr. Wie die Beamten berichten, war ihnen der 48-Jährige in der Tullastraße aufgefallen. Gegen den Fahrer wurde demnach ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde auf der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen. Ein nachträglicher, freiwilliger Urintest habe positiv auf Kokain reagiert, so die Polizei.