Solfrid Koanda aus Norwegen ist die heißeste Anwärterin des deutschen Gewichtheber-Meisters AV 03 Speyer auf eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Die Wettbewerbe beginnen am Mittwoch in der Messe de Paris im 15. Arrondissement nahe der Porte de Versailles. Koanda startet am Samstag in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm.

Da es auch in diesem Kraftsport, ähnlich wie im Judo, mit den leichteren Kategorien losgeht, tritt die Belgierin Nina Sterckx viel früher an die Hantel. Frank Hinderberger, der Abteilungsleiter der Speyerer, rechnet sich für sie Chancen auf Bronze aus. Sterckx reißt und stößt bis 49 Kilo.

Keine Deutschen

Die deutschen Aushängeschilder des AV, die diesen Verein auch bei Einzelwettkämpfen vertreten, schafften die Qualifikation nicht. In der französischen Hauptstadt messen sich die jeweils zehn Weltranglistenersten. Simon Brandhuber belegt den zwölften Platz. Auch Lisa Marie Schweizer verpasste ihre zweiten Olympischen Spiele nach Tokio 2021.