Hadrianswall, Heinrich VIII. und britische Popkultur als Themen: Das erste Pubquiz des Freundeskreises Chichester im schottischen „Munro’s Pub“ erwies sich als knifflig.

Wie hieß die von den Römern errichtete Mauer, die Britannien einst vor den „unzivilisierten“ Schotten schützen sollte? Wie viele seiner sechs Ehefrauen ließ Heinrich VIII. hinrichten? Und in welcher englischen Grafschaft liegt eigentlich Speyers Partnerstadt Chichester? Wer diese Fragen beantworten konnte – oder zumindest eine gute Idee hatte – war beim ersten Pubquiz des Freundeskreises Chichester im „Munro’s Pub“ in der Grasgasse richtig.

Rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich in dem Lokal einem ebenso unterhaltsamen wie kniffligen Quizabend rund um das Vereinigte Königreich. Ob Royals, Rockbands, oder Wissenswertes über Chichester – Punkte konnten in vielen Kategorien gesammelt werden, kleine Preise waren inklusive. Natürlich durften auch die klassischen Zutaten für ein gutes Pubquiz nicht fehlen: überraschende Fakten, unnützes Wissen, diffizile Fragen und eine gute Portion britischen Humors.

Zweisprachige Moderation

Fünf Teams mit jeweils vier bis sechs Mitgliedern – und teilweise recht eigenwilligen Teamnamen – gingen an den Start. Gespielt wurde in fünf Runden mit jeweils zehn Fragen. Neben klassischem Allgemeinwissen standen eine Bilder- und eine Musikrunde auf dem Programm. Moderiert wurde der Abend von Hannah Wulfenden und Jochen Knöller, beide aktive Mitglieder des Freundeskreises Chichester. Sie führten zweisprachig – auf Deutsch und Englisch – durch den Abend und sorgten für die passende Quizatmosphäre.

Die Fragen waren bunt gemischt: britische Geschichte und Geografie, Musik, bekannte Fotomotive und die Namen britischer Feiertage mussten erkannt werden. An den Tischen wurde intensiv diskutiert, spekuliert und geraten. Die Antworten landeten auf vorbereiteten Zetteln – Smartphones waren selbstverständlich tabu. Minuspunkte für falsche Antworten gab es nicht. Wer also unsicher war, tat gut daran zu raten. Bei der Rechtschreibung zeigten sich die Quizmaster großzügig. Eigentlich stand schon früh fest, dass es an diesem Abend nur Gewinner geben konnte. Denn die Teams mit den wenigsten richtigen Antworten nahmen immerhin die meisten neuen Erkenntnisse über Großbritannien mit nach Hause.

Rätseln im Team

Genau darin liegt der besondere Charme eines Pubquiz. Es geht weniger ums Gewinnen als um das gemeinsame Knobeln, Diskutieren und Lachen. Im Team macht das Rätseln deutlich mehr Spaß: Jeder weiß etwas – und zusammen findet man oft die richtige Lösung.

Der Austragungsort für diese Premiere war bewusst gewählt. Das „Munro’s Pub“ in der Grasgasse 4, nur wenige Schritte von Maximilianstraße und Dom entfernt, ist ein kleines, schottisch inspiriertes Pub. Auf der Getränkekarte stehen schottischer Whisky, internationale Biere – darunter Guinness und Kilkenny – sowie Cocktails. Auch kleine Speisen werden angeboten. Regelmäßig finden dort Live-Musik-Abende und kleine Konzerte statt.

Der Name „Munro“ stammt aus Schottland: So werden dort Berge über 3000 Fuß Höhe (etwa 914 Meter) bezeichnet. Benannt sind sie nach dem Bergsteiger Sir Hugh Munro, der diese Gipfel 1891 erstmals katalogisierte. Heute zählt man 282 solcher „Munros“ in den Highlands – ein passender Name also für ein Pub, das sich der schottischen Kultur und Whiskytradition verbunden fühlt. Und eine passende Frage für ein Pubquiz.