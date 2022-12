75 Jahre alt wird Apollonia Rahn am 26. Dezember. Die Speyererin ist Ehrenvorsitzende des Kneippvereins in der Domstadt und ehemalige Landesvorsitzende des rheinland-pfälzischen Kneippbundes. Jung gehalten hat sie auch die Lehre des Naturheilkundlers Sebastian Kneipp.

Im Jahr 1984 führte ihr Weg Apollonia Rahn nach Speyer. Vier Jahre später wurde sie Mitglied im Kneippverein Speyer. Die gebürtige Regensburgerin war als drittes von sechs Kindern in einem streng katholischen Elternhaus aufgewachsen. 1991 ist sie zur stellvertretenden, ein Jahr später zur Vorsitzenden des Kneippvereins gewählt worden. In der Zeit, in der Rahn den Verein führte, stieg die Anzahl der Mitglieder von 460 auf mehr als 1600 – der größte Verein dieser Art im Bundesland.

Auch dem Ruf des Kneippbundes, Landesverband Rheinland-Pfalz, folgte die rührige Speyererin. Sechs Jahre lang führte sie diesen und repräsentierte 6000 Mitglieder. 2004 wurde sie mit der Großen Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz geehrt.

Siebenmalige Oma

Heute sieht die dreifache Mutter und siebenmalige Oma einen Trend zur „Selbstoptimierung“, der nicht notwendig gewesen wäre, hätten die Menschen schon in ihren jungen Jahren auf die Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp gehört. „Wenn die Menschen nur halb so viel Sorgfalt verwenden würden, gesund zu bleiben und verständig zu leben, die Hälfte ihrer Krankheiten blieben ihnen erspart“, versichert Rahn. In Speyer biete der Kneippverein Gesundheitsvorsorge auf nachhaltige Art und genieße einen hohen Stellenwert in der Stadt.

Rahn engagiert sich in der Kneippanlage an der Josephskirche, bei Kräutertagen, Reisen und Vorträgen „ihres“ Vereines. Ehrenamtlich betreut sie auch Spielgruppen und bringt sich in der Kirche und der Kultur ein.