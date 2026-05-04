Die Kneipp-Saison startet: Der Kneipp-Verein Speyer lädt für Samstag, 9. Mai, 13 Uhr, zur Saisoneröffnung in seiner Anlage im Mühlturmpark ein. Angekündigt ist zunächst ein Frühlingsmarkt im Kräutergarten und ab 15 Uhr das traditionelle „Antreten“. Für Musik sorgt der „Rainbow“-Chor der Chorgemeinschaft Speyer. Laut dem Vorsitzenden Oliver Seifert wollen die „Kneippianer“ den Anlass auch für die Werbung um Sponsoren nutzen: Nach mehr als 40 Jahren habe die Anlage eine Renovierung und Neugestaltung nötig. Um Finanzierungsbeiträge zu erhalten, beteilige sich der Verein am aktuellen Crowdfunding-Projekt der „Speyer Crowd“.

Zwischen 11. Mai und 3. Juni sind demnach unter speyer-crowd.de/kneippanlage Spenden möglich. Für jeden Zahlungseingang von mindestens 10 Euro geben die Stadtwerke 15 Euro dazu. Laut Stadtwerke, die die Ausschüttung anlässlich des fünfjährigen Bestehens ihrer Crowd-Aktion (speyer-crowd.de/5jahre) planen, stehen 3555 Euro in deren Fördertopf bereit – nicht nur für den Kneipp-Verein, sondern auch für weitere Projekte. Der vor 130 Jahren gegründete Kneipp-Verein hat bei seiner Mitgliederversammlung über die aktuellen Initiativen berichtet und langjährige Mitglieder geehrt, darunter Erna Pischner mit dem Spitzenwert von 40 Jahren.