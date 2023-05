Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Tag der ersten Male – der Kneipp-Verein hat am Samstag im Mühlturmpark nicht nur zum ersten Mal sein Frühlingsfest veranstaltet, sondern dort auch seinen neuen Kräutergarten eingeweiht. Der Park soll so aufgewertet werden.

„Singin' in the Rain“ stimmen ein paar Sänger des „Rainbow Chors Speyer“ an, als es pünktlich zur Eröffnung der neuen Kneipp-Saison anfängt zu regnen –