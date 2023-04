Dagmar Klug, Beirätin im Kneipp-Verein, spricht mit Narin Ugrasaner über die Arbeit in Ihrem Ehrenamt und über die Kneipp-Idee.

Frau Klug, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Beim Kneipp-Verein bin ich im Kräutergarten-Team. Vor Kurzem ist dieser in den Mühlturmpark umgezogen, an einen Ort mit unserem Kneipp-Becken. Am 13. Mai eröffnen wir dort die Saison, die Kneipp-Anlage und den neuen Kräutergarten. Dafür veranstalten wir ein kleines Fest, das wir gerade organisieren. Es wird Kaffee und Kuchen geben sowie verschiedene Stände mit Produkten, die wir mit Kräutern aus unserem Garten hergestellt haben, wie zum Beispiel Salben oder Salze. Als Beiratsmitglied bin ich auch mitverantwortlich, die monatlichen Treffen zu unserem geselligen Nachmittag zu organisieren, bei dem auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen sind. Auch die Pflege unserer Facebookseite gehört zu meinen Aufgaben. Dort poste ich Neuigkeiten und Termine und teile den ein oder anderen Tipp.

Was ist das Schwierigste daran?

Ein Ehrenamt ist ja kein Muss, wir bringen uns freiwillig ein und helfen uns auch gegenseitig. Themen wie Heilkräuter, Bewegung, Wasseranwendungen, Ernährung, Balance und innere Ruhe interessieren mich auch privat. Insofern ist nichts wirklich schwierig. Schön an einem Ehrenamt ist, dass man in einer Gemeinschaft ist und sich austauschen kann. Wer sich also bei uns einbringen möchte, kann das in verschiedenen Bereichen tun. Wir sind immer froh über Unterstützung. Man benötigt keine Vorkenntnisse und kann alles währenddessen lernen, sich für Kurse, die einen interessieren, eintragen und mitmachen. Das war bei mir im Übrigen auch so: das Interesse war da, den Rest habe ich hier gelernt.

Was war das besonderes Erlebnis?

Ich wollte mich in der Rente gerne ehrenamtlich einbringen und habe mich speziell für den Kneipp-Verein entschieden. Die Idee basiert auf den Elementen Wasser, Bewegung, Heilpflanzen, Ernährung und Balance. Genau diese fünf Elemente sind in unserer heutigen Gesellschaft sehr wichtig. Wir wollen uns alle bewegen, gut ernähren, gesund bleiben, und das finden wir in der „kneippschen Lehre“ – das finde ich toll. Seit ich im Kräutergarten mithelfe, befasse ich mich intensiver mit Heilkräutern und ihrer Anwendung.

Warum machen Sie es gerne?

Bei Kneipp ist alles vereint, was mir Spaß macht und mich interessiert. Es ist schön, mit Menschen zusammen zu sein und etwas Sinnvolles zu tun.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich würde sagen: Ja. Sie interessieren sich für diese Themen. Als wir den Kräutergarten im Mühlturmpark neu angelegt haben, sind viele vorbeigekommen, haben uns zugeschaut und Fragen gestellt. Die Resonanz war sehr positiv.

Würden Sie gerne mal einen Tag mit Ihrem Vorsitzenden tauschen?

Also wir waren lange Zeit in der Bredouille, da wir einen neuen Vorsitzenden suchten. Wir freuen uns jetzt sehr, dass wir einen Kandidaten gefunden haben, der sich aufstellen lassen möchte. Am 10. Juni ist nun Mitgliederversammlung und wir hoffen, dass ein neuer Vorstand gewählt wird, damit es weitergeht.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Was mir Freude bereitet, ist das Zusammensein mit den Menschen, neue Menschen kennenzulernen und die Arbeit im Kräutergarten. Gesundheit und eine gute Lebensführung spielen bei uns eine große Rolle. Ich mag die Vielfalt. Wer sich für diese Themen interessiert, kann sich bei uns intensiver damit beschäftigen, an Kursen teilnehmen und auch sein Wissen an andere weitergeben. In Zukunft möchten wir das Angebot im Bereich Ernährung erweitern und auch dazu weitere Workshops anbieten.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Ehrenamtliches Engagement ist etwas Schönes und bereichert einen auch persönlich.

ZUR PERSON

Dagmar Klug ist 65 Jahre und Bankkauffrau in Rente. Sie ist seit 2019 ehrenamtlich beim Kneipp-Verein im Beirat und im Kräutergarten tätig. In ihrer Freizeit kümmert sie sich um ihr Upcycling-Projekt „Jamo“, wofür sie unter anderem Taschen, Kulturbeutel und weitere Produkte aus gebrauchten Stoffen näht und verkauft. Den Erlös spendet sie für soziale Zwecke.